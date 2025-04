- Zadovoljan sam, bilo je teških situacija ali sam sve hvala Bogu prešao kako treba. Svi ljudi koji su prolazili su stajali i pitali gde ću, pozdravljali me, pomogali su me na sve načine. Kada bih prolazio baš pored njihovog mesta, javljali bi mi se kako bi mi pomogli, pozdravili me. Javljao sam im se i sve sam ispoštovao - rekao je Topalović i objasnio na kojim mestima je spavao na putu do Ostroga.