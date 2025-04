- Nije li to bilo nezabeleženo nasilje u medijskom prostoru koje sad spominju? Nije li to bilo nezapamćeno medijsko linčovanje zasnovano na netačnim podacima i neetičkom novinarstvu u cilju kreiranju lažne slike u javnosti zarad ostvarivanja nečijih interesa? Nije li to bio poziv ne na medijski nego istinski linč i likvidaciju Aleksandra Vučića i njegovih najbližih. To zlo koje pominju, to je seme koje je, ustvari, nastalo i raslo u njihovom dvorištu i ogleda se u tendecioznom i negativnom etiketiranju jednog čoveka i jedne stranke.