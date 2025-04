Na mapi sveta gledamo rudnike dijamanata, nastalih još pre 300 miliona godina, tokom vulkanskih erupcija.

- Ali ne na vrhu kratera, nego 200 km u dubini zemlje, jer su samo tamo pritisak i temperatura toliko visoki da može doći do kristalizacije ugljenika u dijamante, koji tektonskim poremećajima dolaze bliže površini zemlje, pa se kopaju u jamama koje mogu biti duboke i po tri-četiri km. Dijamant se da naći u pesku reke, gde ih dovode podzemne vode, ali i na plaži u Namibiji, gde ih more izbaci, pošto ima nekoliko podvodnih vulkana između Južne Amerike i Južne Afrike. Međutim, tu prolazi antarktička struja, temperatura vode je tri stepena, a vazduha 50, jer baš tu Kalahari izlazi na more. Pa ko voli, nek izvoli - smeje se i nastavlja:

- Dijamanti iz celoga sveta odlaze prvo u London, gde se sortiraju na one za industriju i one za zlatarstvo. Potom mašina nalik onoj za kafu meša i pakuje u lotove. Korporacija "De Bers" (De Beers) garantuje samo da su lotovi za zlatarstvo i težinu svakog od 1.000 karata. A šta je unutra - niko živ ne zna. Prinuđeni smo da kupimo mačku u džaku. Brusač određuje šta će najbolje od svakog kamena da ispadne, a da ima najmanje otpada. Potom se klasifikuju po onoj tabeli - sedam boja, sedam čistoća, što znači 49 mogućih cena za svaki dijamant.