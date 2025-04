"To je jako mali deo ali ja još jednom pozivam direktore tih škola, nastavnike u tim školama i one roditelje koji su za obustavu i pritiskaju prosvetne radnike da ne odustanu od blokada, da se vrate na nastavu. Šta radite toj deci? To je dva procenta škola. Svi ostali rade, uče, idu u školu. Nažalost, to je to odricanje od odgovornosti i nešto što ne sme biti karakteristika prosvetnih radnika. Ja ne vidim zašto srednje škole ne rade“, navela je predsednica parlamenta.