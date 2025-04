Šta vam ovog proleća više prija? Nekima boemske četvrti i energija ulica koje žive punim plućima, a drugima dan bez plana, dugi razgovori u hladu ili kafa pored jezera... Nekada želite da vas mesto podseti koliko volite istoriju i umetnost, a nekada je dovoljno samo dobro društvo, sunce i jednostavno – uživanje u odmoru. Zato, ovog proleća treba da odaberete evropsku destinaciju po vašem osećaju, a ne po mapi. Bilo da vam je potrebna avantura, mir, inspiracija ili predah, FlixBus vas vodi do najpoznatijih evropskih gradova, udobno i bezbrižno. Dobra vest je da su dostupne linije ka brojnim evropskim gradovima, a od 10. aprila i dve nove rute ka Lionu i Pragu, koje su već otvorene za rezervacije.

U boemskim kvartovima, kao što je Croix-Rousse u Lionu verovatno nećete moći da sretnete turiste sa mapama – već lokalce koji provode prolećne dane na sebi autentičan način. Više od 150 murala, oslikanih na fasadama, pretvaraju grad u otvorenu galeriju. Međutim, ukoliko želite da posetite grad u kojem je umetnost zaista na svakom koraku, Berlin je vaša stanica. Od dvorišta punih grafita i instalacija u Prenzlauer Bergu, do alternativnih galerija - svaki ugao je nova inspiracija. Samo u Berlinu možete da pojedete currywurst u tri ujutru, a nakon toga i odete pravo na umetničku izložbu. A do tamo možete doći jednostavno i bez stresa – u FlixBusu imate više prostora za noge, utikače za punjenje telefona i toalete – sve što vam je potrebno za bezbrižno putovanje.

U Cirihu, jutro uz kafu pored jezera zvuči sjajno, ali grad ima i jedno iznenađenje: Apéro Tram, panoramsku vožnju tramvajem uz šampanjac i meze, što ga čini savršenim spojem elegancije i opuštanja – a dok putujete FlixBusom do ove destinacije, zahvaljujući besplatnom WiFi-ju, možete unapred da rezervišete karte za ovo iskustvo. Međutim, ukoliko je vaša destinacija Prag, očekuje vas prilika koju sigurno ne smete da propustite – beer spa, mesto gde možete da se opustite u toplom pivu, a zatim uživate u degustaciji uz pogled na grad. Sve što je potrebno jeste da rezervišete svoju FlixBus kartu za ovu novu liniju, koja će da vas odvede pravo u srce ove neobične avanture.

Želite da vidite grad iz visine – Beč je idealna destinacija za to

U Minhenu, proleće počinje kada se otvore prve pivske bašte. Uz sunce, krigle piva, poznate bavarske perece i kvalitetan razgovor ispunićete vaš dan pozitivnom energijom. Nekoliko sati dalje, Štutgart nudi potpuno drugačiji ritam grada. Do vidikovca na brdu Degerloch stižete čuvenom železnicom, a pogled sa vrha i mauzolej Virtemberg čine ovu vožnju posebnim iskustvom.

Dobra vest je da su sve ove destinacije dostupne zahvaljujući FlixBus linijama iz Srbije – udobno, sigurno i bez presedanja. Do 9. maja, uz vaučer kod SRB229V2U* , ostvarujete popust od 20% na karte za ove evropske gradove. Putovanje možete da iskoristite do 30. juna 2025, a sve što je potrebno jeste da odaberete mesto za koje mislite da će vam ovog proleća najviše prijati i neka vam odmor započne čim zauzmete svoje mesto u autobusu.

*Napomena: Važe opšti uslovi poslovanja i rezervacije kompanije Flix SE (https://www.flixbus.rs/). Vaučer kod važi do 09.05.2024. za putovanja koja se realizuju do 30.06.2025. U periodu od 17.04.2025. do 21.04.2025. nije moguće ostvariti popust uz vaučer kod. Po osobi se može iskoristiti samo jedan vaučer. Kupon nije moguće prodati niti zameniti za gotovinu i može se iskoristiti isključivo na sajtu https://www.flixbus.rs/ ili putem FlixBus aplikacije.

Flix SE, Friedenheimer Brücke 16, 80639 Minhen.