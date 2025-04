Danas se očekuje najhladnije jutro ove sedmice sa minimalnim temperaturama od -7 do 0 stepeni (u nižim predelima na 2 metra visine), pri tlu (na 5 centimetara od podloge) i do -9 stepeni.

U toku dana biće promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i u većem delu suvo, a u planinskim predelima još ponegde očekuje se provejavanje slabog snega. Posle podne u Vojvodini, a uveče i u toku noći i u ostalim krajevima uslediće novo prolazno naoblačenje sa severa sa prolaznim kratkotrajnim padavinama - kišom i snegom. Vetar će biti slab i umeren, severozapadni, a najniža temperatura u nižim predelima biće od -7 do 0 stepeni (na dva metra visine), pri tlu (na pet centimetara) i do -9 stepeni, a na planinama oko i malo ispod -10 stepeni, dok će se najviša temperatura kretati od šest do 12 stepeni.