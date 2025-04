Uprkos cenama višim za 20 odsto nego lane, aranžmani za predstojeće praznike uveliko se rasprodaju, a među traženijim gradovima su Budimpešta, Beč, Prag, Rim i Istanbul

Najjeftinije uskršnje putovanje do Temišvara s jednim noćenjem košta 74 evra, a među povoljnijim prvomajskim aranžmanima je Trebinje, gde dvodnevni odmor iznosi 109 evra!

Iako su cene aranžmana skočile, pojedina putovanja su već popunjena! Mnoge porodice praznični period koriste za putovanje, a od mesta i prevoza zavisi i cena. Ove godine đaci imaju prolećni raspust od 16. do 21. aprila, dok zaposleni za vreme Uskrsa i Praznika rada imaju po četiri slobodna dana. Neradni dani padaju od Velikog petka 18. do drugog dana Uskrsa 21. aprila, a odmah nakon toga sledi i mini-odmor od 1. do 5. maja za one koji dva neradna dana mogu da spoje s vikendom. Građani koji ovaj period koriste za odmor u nekom mestu u Srbiji apartmanski smeštaj u banjama i na planinama platiće od 20 do 45 evra dnevno u zavisnosti od mesta.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Putovanja za Uskrs autobusom

Mesto Cena

Mesto Cena Temišvar, jedno noćenje 74

Budimpešta, dve noći s doručkom 109-139

Solun, dva noći s doručkom 129-169

Beč, dva noći s doručkom 160-190

Prag, tri noći 169-229

Toskana, tri noći 179-199

* Iznosi su u evrima

Gradovi u regionu

Foto: Shutterstock

Aranžmani za gradove u komšiluku su skuplji, a jeftinija varijanta je put do Temišvara, gde autobuski prevoz i jedno noćenje koštaju od 74 evra, a dva noćenja iznose 109 evra. Istu cenu ima i uskršnji aranžman do Budimpešte za koji autobus i dva noćenja u hotelu s doručkom koštaju od 109 do 139 evra po osobi.

Foto: Shutterstock

Putovanja za Uskrs avionom

Mesto Cena

Mesto Cena Istanbul, tri noćenja s doručkom 400 do 485

Lisabon, tri noći od 629

Rim, četiri noći od 779

Portugal, šest noći od 955

* Iznosi su u evrima

Dalje destinacije su i skuplje, pa tako put u Prag od 17. do 22. aprila s tri noći u hotelu košta od 169 do 229 evra, dok Beč iznosi od 160 do 190 evra, ali za dva noćenja s doručkom.

Među omiljenim destinacijama naših građana je i Istanbul, gde tri noći i avionska karta koštaju od 400 do 485 evra, a skuplje destinacije su Lisabon i Rim, gde četiri noći u hotelu sa avio-kartom iznose 779 evra.

Foto: Shutterstock

Što se tiče prvomajskih aranžmana, najjeftinije destinacije su Trebinje i Sarajevo, gde se se cene za dva noćenja u hotelu i prevoz kreću od 109 do 149 evra. Među povoljnijim gradovima je i Solun, gde tri noći u hotelu s prevozom koštaju od 149 evra, a za 30 evra je skuplja Budimpešta za isti vremenski period. Zanimljiva je i ponuda autobusom do Amsterdama sa ukupno pet noćenja u Pragu, Amsterdamu i Minhenu, a cena iznosi do 479 do 499 evra.

Putovanja za 1. maj autobusom

Mesto Cena

Mesto Cena Trebinje, dve noći 109-129

Sarajevo, dve noći s doručkom 129-149

Solun, tri noći 149-169

Budimpešta, tri noći 179-199

Prag, tri noći 189-199

Beč, dve noći s doručkom 189-209

Amsterdam, pet noći 479-499

* Iznosi su u evrima

Foto: Mondo/Sanja Čurćić

Što se tiče daljih gradova, gde naši turisti odlaze poslednjih godina avionom, bode oči Portugal za šest noći za 969 evra.

Kada smo uporedili sadašnju ponudu sa prošlogodišnjim cenovnikom uskršnjih i prvomajskih aranžmana, uočili smo poskupljenje od minimum 20 odsto na bližim destinacijama.

Putovanja za 1. maj avionom

Istanbul, četiri noći 455-485

Malta, pet noći od 509

Rim, tri noći 699

Lisabon, pet noći od 829

Portugal, šest noći 969

* Iznosi su u evrima