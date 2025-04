Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je da se na području Srbije od sutra do 10. aprila očekuju jutarnji mrazevi i najhladnije jutro ove sedmice biće sutra, utorak 8. aprila. Najavljene su minimalne temperature vazduha od -7 do 0 stepeni (u nižim predelima na 2 m visine), pri tlu (na 5 cm od podloge) i do -9 stepeni, a u planinskim oblastima oko i ispod -10 stepeni.

Najniža temperatura u sredu će biti od -4 do 3 stepeni, a najviša dnevna od 9 do 14 stepeni. U četvrtak će u Srbiji najniža temperatura biti od -3 do 4 stepeni, a najviša dnevna od 11 do 15 stepeni.