Uz glavni restoran, tu je i pet à la carte restorana, od kojih svaki nudi autentičnu kuhinju i atmosferu, od roštilja na plaži do ribljih i italijanskih specijaliteta. Barovi su raznovrsni, od šarmantnog Cuba Beach Bara uz more, do diskoteke Caribbean Lounge, gde se zabava nastavlja do kasno u noć. U okviru All Inclusive koncepta uključena su lokalna alkoholna i bezalkoholna pića, dok su uvozni brendovi, sveže ceđeni sokovi i nargile dostupni uz doplatu.