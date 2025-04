Ove godine uskršnji praznici i za pravoslavne i za katoličke vernike su u isto vreme, pa su tako neradni dani od 18. do 21. aprila, što je mnogima idealna prilika da otputuju, uzevši u obzir i da prolećni raspust za osnovce i srednjoškolce počinje dva dana ranije. A kao jedno od najpopularnijih mesta za porodični odmor poslednjih godina jeste Stara planina.

Nakon izuzetne zimske sezone spremna je za turiste koji više vole da uživaju u šetnji netaknutom prirodom tokom toplih polećnih dana u šta spadaju svako i oni prvomajski, a koji opet nude neku vrstu produženog vikenda, jer se zvanično ne radi četvrtak i petak, a to se onda veže sa subotom i nedeljom.

Javno preduzeće koje upravlja Starom planinom i SP resort - hotel Stara planina priprema se za nadolazeće praznične dane, pa je tako i za Uskrs i z Prvi maj pripremilo brojna iznenađenja za turiste, te se, između ostalog, gostima nudi smeštaj sa 20 posto pupusta za sve tipove soba i apartmana, za decu do 10 godina besplatan boravak, a za one do 15 upola jefinije od regularne cene.