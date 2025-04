- Nije bilo gužve, imao sam u autobusu nekih 15 putnika, pošto je bilo rano ujutru. Na Mostu slobode sam primetio kola sa desne strane i lice koje je bilo naslonjeno na most, osetio sam da nešto nije u redu. Zaustavio sam autobus na sredini mosta. Prišao sam tom momku sa leđa, pitao ga da li je dobro, ali on je plakao i jecao. Zamolio sam dva momka iz autobusa da budu pored njega. Pozvao sam Hitnu pomoć, policiju, posle 7 ili 8 minuta pozvao sam policiju ponovo. On je sve vreme plakao i govorio da odemo, jedan momak ga je tešio, govorio da život nije lak, da i on ima svakodnevne probleme i da sve može da se reši.