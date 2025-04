Najava RHMZ-a: Severni prodori i mrazovi do 12. aprila

Do kraja sedmice, prema najavi RHMZ-a, očekuju se još dva severna prodora sa kratkotrajnim padavinama, i to u četvrtak (10.04.) i subotu (12.04.). Padavine će u nižim predelima biti u vidu prolazne kiše, dok će u brdsko-planinskim oblastima padati sneg. U ostalim danima zadržaće se promenljivo oblačno vreme sa sunčanim periodima i suvo.

Jutarnji mrazevi na 2 metra visine očekuju se mestimično u sredu i četvrtak (09-10.04.), a češći će biti na jugu Srbije . Prizemni mrazevi prognoziraju se sve do 12. aprila.

Postepeni skok temperature za 20 stepeni

- Sa prodorom hladnog arktičkog vazduha kroz “bečka vrata” u regionu je došlo do naglog pada temperature. Vreme je promenjivo, osetno hladnije, vetrovito je sa smenom sunca i oblaka. Maksimalne dnevne temperature danas će biti od 5 do 10 stepeni, dok će minimalne u nižim predelima biti od 0 do -10, a u višim krajevima i malo ispod -10 stepeni - kaže Ristić.