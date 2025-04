- Svaki četvrti dan, u svetu se dogodi jedna tragedija poput Mjanmara u kontekstu porodilja. Organizovanost zdravstvene službe je glavni faktor koji dovodi do ovakvih ishoda u određenim regionima sveta. Razlozi za smrt majke mogu biti direktni, povezani sa komplikacijama tokom trudnoće, poput embolije, krvarenja, infekcija, ili indirektni, kada žena ima već postojeći problem, kao što su dijabetes ili srčane bolesti. Mi, kao pojedinci, možemo da identifikujemo samo one probleme koji su vidljivi unapred, dok su komplikacije koje nastanu tokom trudnoće ili porođaja gotovo nemoguće predvideti. To zahteva da se zdravstveni sistem organizuje tako da svaka trudnica ima odgovarajuću negu. Razlika u smrtnosti majki između razvijenih i nerazvijenih zemalja je ogromna, čak 30 puta ili više. Kod nas je smrtnost majki vrlo niska i računa se desetak na 100.000 porođaja. U Africi i Aziji, smrtnost je 30 do 40 puta veća, jer je veoma teško doći do lekara u situacijama kada je život trudnice ugrožen", zaključio je doktor.