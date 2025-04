Prijava učenika za polaganje prijemnih ispita za upis u specijalizovana odeljenja gimnazija i umetničke srednje škole počela je u ponedeljak, 7. aprila i trajaće do 14. aprila do 16 časova, saopštilo je Ministarstvo prosvete.

- Elektronska prijava kandidata obavlja se na portalu Moja srednja škola odnosno putem naloga na ovom portalu kome pristupa roditelj ili drugi zakonski zastupnik. Do sada, mogućnost elektronske prijave iskoristilo je 1.911 učenika. Ukoliko učenici ne iskoriste mogućnost prijave elektronskim putem, za polaganje prijemnog ispita mogu se prijaviti 11. ili 14. aprila, od 9 do 16 časova, u svojoj osnovnoj školi ili neposredno u srednjim školama u kojima je organizovano polaganje prijemnih ispita. Polaganje prijemnih ispita biće organizovano u srednjim školama od 9. do 18. maja, a učenici će svoje rezultate moći da vide na portalu Moja srednja škola - navodi se u saopštenju.