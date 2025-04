- Granate su padale na 50 metara od naših snaga. Snajperskom preciznošću smo pogađali neprijateljske vatrene tačke, mitraljeze i ljudstvo u zaklonima. Tada je otkriven položaj naše osmatračnice, OVK je dejstvovavao po nama iz topa. Zbog naleta NATO aviona nisam mogao odmah da uzvratim vatru i za 10 minuta, u krugu od 40 metara, oko nas je palo oko 50 granata. Sve su se aktivirale, osim jedne koja je pala na metar između vojnika Milanka Nedeljkovića i mene . Njoj se odlomio upaljač prilikom udara u zemlju. Nakon uništenja topa, upaljač sam polio vodom, granatu izvadio iz zemlje, i dugo je nosio sa sobom kao podsetnik - priča on objašnjavajući da je njih samo 11 satima držalo liniju protiv znatno nadmoćnijeg neprijatelja sve dok nije stiglo pojačanje.

Iako je bitka počela u aprilu, uslovi su bili teški. Na Prokletijama, s nadmorskim visinama od oko 2.000 metara, u aprilu je bilo i do dva metra snega. Magla, sneg, kiša... Sve su iskusili dok su spavali u šumi, u zemunicama od snega, a oko njih leteli NATO avioni i fijukale bombe... Nikolić bi sa svojim ljudima krenuo na borbeni zadatak na tri dana, a ostao 12. Za 67 dana bitke oslabio je 49 kilograma.

Nikolićeva jedinica je tokom 1998. godine, i do odlaska na Košare, borbe vodila u rejonu Bajgore, Drenice, Vučitrna. Poginuo je jedan oficir i tri vojnika od protivtenkovske mine u rejonu Drenice. Jedan od njih bio je Srđan Milić. Njegov brat Boban bio je, takođe, komandir voda Vojne policije na Košarama. Za Nikolića je sudbina braće, koji su kasnije postali poznati kao "sokolovi slomljenih krila", najveća tragedija NATO agresije. - Boban dovodi kod mene ruske i ukrajinske dobrovoljce u Batušu 14. aprila pola sata nakon ponoći. Ugledah ga pri svetlosti sveće i pomislih: "Srđan je živ." Tek kada se predstavio, izjavio sam mu saučešće. Sutradan je ponovo dobrovoljno vodio kolonu za Košare i NATO rakete su pogodile oklopno vozilo i poginuo je i on i njegovi vojnici. Trg u Kosovskoj Mitrovici je nazvan po njima. Srđanu i Bobanu su posthumno dodeljene boračke spomenice broj 1 i 2.

- Oko tri sata po ponoći sa izviđačko-diverzantskim bataljonom 72. specijalne brigade krenuli smo da zaposednemo osmatračnicu na steni s koje se pružao odličan pogled na karaulu Košare. U 4.55 otpočela je artiljerijska priprema napada iz svih raspoloživih sredstava, nakon koje su naše snage krenule u kontranapad. To je jedan od najlepših profesionalnih osećaja u životu. Metohija se vidi cela, zora sviće, vide se plamenovi iz svih artiljerijskih oruđa iz Prištinskog korpusa. Na karaulu sam navodio četiri "košave", modifikovane avio-bombe od 250 kilograma, i nakon eksplozije zapaljeni fragmenti su leteli i do 500 metara ukrug. A šuma... Gori i svetli... Tog dana je pogođen direktnim pogotkom top vojske Albanije na granici, strani instruktori na karauli Padež, kao i kolone OVK koje su iz Albanije dolazile kao pojačanje - priča Nikolić, koji je takođe predsednik Udruženja veterana "Košare".

- Vraćao sam se putem iz Dečana ka Batuši. U koloni izbeglica na izlasku iz Dečana primetio sam ženu s dvoje male dece. Jedno je nosila u naručju, a drugo vodila za ruku. Podsetila me je na moju suprugu i decu, jer su moji sinovi tada imali šest i 19 meseci. Zaustavio sam auto i krenuo ka njoj. Od straha je počela da uzmiče. Dao sam joj nekoliko kutija keksa i voćne sokove za decu, bila je veoma zahvalna - kaže Nikolić.

Svojim najvećim uspehom smatra to što niko od ljudi pod njegovom komandom do 14. juna 1999, do kada je trajala bitka, nije stradao.