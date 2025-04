"Mi smo tako jednom licitirali ko će sledeći biti ubijen, iz Dadinog teksta ispadne da je to Arkan. I on zovne na moj telefon u redakciji, javila se Dada, počne da ga psuje, i ja uzmem telefon. Čujem: 'Ako vas interesuje ko je sledeći, to ste vas dvoje'. Ali dobro. Mi smo to doživljavali kao nešto što možemo da prevaziđemo, da lepa reč gvozdena vrata otvara, da svojim šarmom možemo savladati sve te buzdovane i lažne vrednosti tog doba, da se možemo poigravati sa najvećom opasnosti".