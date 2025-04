"Jovanka mi je tvrdila da je general Ivan Mišković, koji je u Titovo vreme bio načelnik vojne bezbednosti, hrvatski špijun. Potom je optužila mnoge kadrove iz Brozovog orkuženja da su u to vreme dok je Tito bio još držeći, radili na raspadu Jugoslavije. Sa ove vremenske distance kada čitam to što mi je rekla mislim da je Jovanka Broz bila dosta u pravu. Ona je još sedamdesetih godina videla šta će se desiti devedesetih i na to je pokušala da ukaže Titu. Ali nju su razni lobiji oko Tita sklonili", priča Dinić.