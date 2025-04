Bitka na Košarama između Vojske Jugoslavije i OVK počela je da na današnji dan pre tačno 26 godina. Napad se vodio oko graničnog prelaza Raša Košares na granici Jugoslavije i Albanije , a bitka je trajala od 9. aprila do 10. juna.

- Nisam učesnik bitke na Košarama, ali sam bio tada oficir vojske Jugoslavije. To je jedna velika tragedija koju je naša zemlja doživela, da NATO pakt izruči toliko bombi, ali najteže su prolazili naši junaci i heroji baš na tim Košarama. Bitka je počela 9. aprila i trajala je sve do 10. juna. 108 majki je izgubilo svoje sinove, a nijedan nije bio stariji od 20 godina. To su bili veoma hrabri ljudi. Poginulo je 50 mladih vojnika, 24 dobrovoljca. Ljudi su ostavili svoj život tu, pod teškim uslovima. Kada je mračna sila sveta došla, teroristi su sve učinili da bi tada zauzeli jedan težak položaj naše jedinice koja je tada bila na Košarama. Ljudi znaju da te planine iz Albanije nadvišavaju tu karaulu Košara, gde su bili. Niko od tih vojnika i starešina nije hteo da napusti svoj položaj - rekao je Šljivančanin.