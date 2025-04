- Učenici četvrtog razreda su, po svojoj odluci, od 16. do 23. decembra 2024. godine bili u blokadi nastave što je podrazumevao dolazak u školu, ali bez predavanja i ocenjivanja, a od 20. januara do 21. marta 2025. nisu imali nastavu zbog obustave rada nastavnika. Od 24. marta i dalje su u blokadi po svojoj odluci od 21. marta ove godine. Znači, nastava za učenike četvrtog razreda stoji u sedmici od 9. do 13. decembra 2024.godine. Samim tim, učenici četvrtog razreda su u prvom polugodištu imali 65 stvarnih nastavnih dana, sa predavanjima i ocenjivanjem, jer su pet puta po jedan dan imali obustavu nastave po odluci USPRS, Ministarstvo prosvete je skratilo prvo polugodište za 4 dana, a bili su i na ekskurziji 6 nastavnih dana od čega su 3 dana nadoknadili u prvom polugodištu. Taj broj nastavnih dana (65) u odnosu na 165 koliko je planirano za ovu školsku godinu je 39,39%, a u odnosu na 153, koliko ova školska godina za njih može maksimalno da traje je 42,50%, napisao je Ružičić u saopštenju.