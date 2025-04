U retkim časovima dokolice u valjevskoj kasarni, Vladimir je počeo da vodi dnevnik, ne sluteći da će to biti jedini izvor onoga što su on i njegovi drugovi proživeli te kobne godine braneći svoju zemlju.

- Bili smo kao jedan, delili smo sve što se moglo deliti - od municije, hrane, mokre odeće i obuće, jednostavno to nas je spaslo. Nismo mi bili toliki heroji, koliki smo bili drugari i prijatelji. Spaslo nas je to što smo čuvali jedan drugog. Imali smo samo jasan cilj, da spasemo živu glavu, da spasimo tu karaulu i da spasimo vojnike sa nje. Nažalost, mi smo već drugi dan imali pogibiju vodnika, gde smo se kasnije trudili da izvučemo njegovo telo, jer nismo hteli da njegovo telo ostane gore, i od Vaskrsa do Đurđevdana trajalo je njegovo izvačenje. Sve ove dane ponovo proživljavam, noću ih sanjam i to bude jako teško, kaže Vladimir.