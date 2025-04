Gora Pastuović ispričala sve detalje u vezi sa jezivim ubistvom psa koje se odigralo pre nekoliko dana u ulici Admirala Geparta.

U Ulici admirala Geprata u Beogradu 6. aprila nepoznati muškarac je ušao u unutrašnje dvorište zgrade i monstruozno ubio psa koji je u tom ulazu bio veliki miljenik komšija. On je, kako su mediji pisali, nekoliko puta ubadao psa nožem, rasporio ga i na kraju zaklao!

Ova vest je šokirala celu Srbiju, a detalji zločina su još jeziviji!

Foto: Tik Tok Printscreen

Gora Pastuović, koja je bila direktan očevidac ovog monstruoznog zločina, ispričala je na Tiktoku gde ima nalog "gorapastuovic" sve detalje slučaja koji je duboko potresao javnost.

- Imam potrebu da ispričam pravu verziju priče, budući da smo komšija i ja manje-više jedini direktni očevidci ovog monstruoznog događaja, gde je čovek nožem iskasapio nedužnog psa, koji je živeo u ulazu naše zgrade - započela je ona priču.

- Meda, mi smo joj zvali Meda, a neke komšije Crna, je pas koji je bio star 18 godina. Meda je prvo živala sa jednom bakom. Nakon što je baka preminula, dovedena je kod nas u ulaz i imala svoju kućicu. Bila je najbolji pas koji je bio u našem dvorištu. Toliko milo i drago stvorenje, koje nikad nikog nije povredilo... - priča Gora.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Kaže da je tu ženku ceo komšiluk hranio. Pokrivali su je zimi. Znali su da je stara i hteli da što više godina proživi u ljubavi i da oseti svu ljubav i toplinu koju imaju da joj pruže.

Gora kaže da su je potresli neistiniti navodi na društvenim mrežama da je taj pas navodno prethodno ujeo dete od čoveka koji ga je kasnije iskasapio.

- Psa nikada nisam čula da je zarežao, nisam ga čula da se pokačio ni sa jednim psom, a kamoli sa čovekom. Ona je bila jako stara, od starosti je izgubila zube, nije čak bila u stanju da ujede sve i da je htela, a nije! Jer, ponavljam, reč je o jednom zaista divnom i dragom psu! - objašnjava prisetivši se samog tog dana kada je pas tragično nastradao.

Bilo je oko 3.30 sati. Čula je krike iz dvorišta...

- Nikada u životu nisam čula takve krike. U prvom trenutku sam pomislila da je neko dete. Mama je prostirala veš na terasi i rekla mi je: "Videla sam nekog čudnog čoveka koji je trčao kroz dvorište. Moguće da je šutnuo Medu. Idi dole, vidi da li je dobro". Ja sam nju neizmerno volela, navukla sam jaknu, čizme i istrčala napolje. Trčala sam, mislim da sam doslovno za dve sekunde sišla dole. I tu je nastao problem, jer u toj brzini, nisam ponela naočare, a imam dioptriju minus tri i zaista na daljinu ne vidim ništa. Videla sam nekog čoveka kako čuči pored njene kućice i videla da rukom pravi neke pokrete. U tom momentu, ja sam pomislila da je njoj pozlilo od starosti i da joj on pomaže, da joj možda masira srce - kaže ona.

U tom momentu pas se više nije čuo:

- Mogu da zaključim da je tu već bio kraj. Međutim, u tom trenutku već počinjem da mislim o gorim scenarijima. Razmišljam: "Možda je udara" i pomislih ako je to slučaj, skočiću na njega, počećui da se derem, izaći će komšije. Najgore što može da se desi je da zadobijem par šamara, ali preživeću, a njoj ću pomoći. Nastavljam da trčim i na dva metra od nje, čujem komšiju, koji je kuća ispod, koji se dere: "Ne, ne, ne prilazi. Ima nož. Beži!".

Gora priča da je kasnije saznala da je taj komšija isto čuo krike kao i ona, a da je, kada je izašao, video čoveka kako zabada psa.

- Monstrum se hladnokrvno okrenuo ka njemu i gledao ga pravo u oči i nastavio da je ubada nožem. Komšija je unazad hodao, izašao iz dvorišta i zatvorio kapiju. U tom momentu je video mene kako trčim. Da me nije video, ne znam kako bih prošla i šta bi se desilo. Kada sam shvatio da ima oružje, nisam bežala. Bila sam svesna da bi me stigao uz stepenice i ne znam šta bi se desilo. Samo sam stala. Stajala sam na dva metara od njega. On me gleda. Ja krenem da vrištim. Vrištala sam tako da su me sve okolne zgrade čule. On je samo odšetao. Nije bežao, nije trčao, samo je nonšalantno odšetao - priča ona.

Mnogi ljudi su izašli, počeli su da ga traže.

- Komšije su prošle sve moguće parkove i okolne ulice. Svuda smo ga tražili, nije ga bilo. Komšije su evakuisali svu decu iz parka koji je preko puta odmah nakon što se to desilo. Možda su ih potencijalno i spasili, jer je očigledno da ovaj ide isključivo na slabije od sebe - kaže.

Jedan komšija je u potragu uključio i psa i taj pas je u jednom trenutku krenuo da laje i da napada čoveka, koji je odgovarao našem opisu.

- Trčući se vratio i rekao da su ga našli da se u parku krio u igralištu za decu. Svi smo krenuli u park, on je krenuo da beži. Mi smo se onda razdvojili. Pola nas je krenulo kroz Admirala Geprata. On je bežao kroz donji deo Balkanske ulice i preskočio ogradicu i tu su ga ljudi stigli i zapravo uhapsili - kaže Gora koja je inače ćerka Dimitrija Pastuovića, sektologa.

Dimitrije je, takođe, bio na licu mesta, jer ga je ćerka pozvala, i pomogao u potrazi za nasilnikom.

- Ono što je Goru posebno iznenadilo je što je policija ustanovila, kada je pretresla ovog čoveka, da je nož bio ganc čist.

- Nije se rešio oružja. On ga je očistio i vratio u džep. U pitanju je bio kuhinjski nož, što samo govori o tome na kako surav način i u kakvim mukama je pas uginuo. On je, prema mojoj slobodnoj proceni, napravio preko 30 uboda. Radio je to jako brzo i jako dugo. Bar u mojoj glavi je izgledalo kao da to traje večnost, iako je to možda bilo svega par minuta. Dakle, po mom mišljenju i po mišljenju svih ljudi koji su bili okolo, kao i po komentarima policije, on nije nameravao da se tu zaustavi. Saznali smo od komšija, koje su se tu okupile, da je on nožem vitlao preko deset minuta, da je trčao, išao od vrata do vrata... Neki su mu zamalo otvorili... - priča ona potreseno i dodaje da po njihovom mišljenju on nije žaleo da ubije psa već nekog drugog.

- Pas je, kao što sam već rekla, imao 18 godina, nije bila mnogo pokretna. Po ceo dan je sedela u svojoj kućići, ležala, spavala. Kada bi videla nekog koga zna, ustala bi da se poigra se... Ali, to bi bilo to. Ona nije mogla da se brani što samo govori o surovosti tog događaja. On je nju video čim je ušao u dvorište, mogao je da je ubije iste sekunde. Zato sve komšije i očevidci misle da to nije bio plan, već da je on čekao da neko kroz uđe ili izađe iz zgrade. Kako se srećom to nije desilo, počeo je maltretira životinju i da se, takoreći, vežba i priprema za zadanji čin - objašnjava ova devojka koja kaže da je posebno jezivo to što se muškarac koji je ubio psa sve vreme cerio.

- Ljudi su bili potreseni. Govorili su mu svašta. On je sve nas gledao direktno u oči. Nije skretao pogled. I smejao se. Nije se smejao normalno, nego onako cinično. Bio je veoma zadovoljan zbog stvari koju je uradio. Nikakvo kajanje kod njega nije postojalo - kaže ona.

Što se psa tiče, mnogi misle da je Meda otišla kao heroj, spasivši nekog od ljudi.