Iako su cene aranžmana skočile, pojedina putovanja su već popunjena! Mnoge porodice praznični period koriste za putovanje, a od mesta i prevoza zavisi i cena. Ove godine đaci imaju prolećni raspust od 16. do 21. aprila, dok zaposleni za vreme Uskrsa i Praznika rada imaju po četiri slobodna dana. Neradni dani padaju od Velikog petka 18. do drugog dana Uskrsa 21. aprila, a odmah nakon toga sledi i mini-odmor od 1. do 5. maja za one koji dva neradna dana mogu da spoje s vikendom. Građani koji ovaj period koriste za odmor u nekom mestu u Srbiji apartmanski smeštaj u banjama i na planinama platiće od 20 do 45 evra dnevno u zavisnosti od mesta.