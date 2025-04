Ministarka za brigu o porodici i demografiju u tehničkom mandatu, Milica Đurđević Stamenkovski , podsetila je danas, na godišnjicu bitke na Košarama, da u istoriji ratovanja ne postoji veća nesrazmera između sile koja napada i one koja se branila.

"Danas je godišnjica bitke na Košarama, 107 naših ljudi izgubilo je život samo tamo. Ne postoji u istoriji ratovanja veća nesrazmera između sile koja napada i one koja se branila. To ne smemo da zaboravimo! To je 107 mučenika i heroja, naravno, sa onima koji su preživeli. Dvadesetpet godina prosečna starost, tu nas je naša mladost podsetila i gde je granica i gde je država i šta je sloboda. Sa tim stvarima se ne šali, sa tim stvarima se ne igra. Nek je slava našim junacima sa Košara. Da u svakom gradu i u svakoj opštini imamo ulicu posvećenu njima. Da najveći spomenik njihove borbe, bude naša borba da očuvamo svoju zemlju i svoju slobodu i Kosovski zavet", poručila je Stamenkovski.