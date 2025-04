Na Kidfliks, od aprila 2022. do marta 2023, prijavljeno je bilo čak 1,8 milion korisnika, i objavljeno 72.000 snimaka. Policija je navela da je za vreme rada servera otpremljeno i podeljeno 91.000 snimaka u trajanju od 6.288 sati.

- Zabrinjavajući podatak da su deca na tim snimcima i bebe od nekoliko meseci, od jedne do tri godine. Podeljeni su po grupama - od četiri do 10 godina, od 11 do 15 i iznad 15 godina - upozorila je Stajkovac i dodala da velika opasnost od pedofila preti i na društvenim mrežama: