Profesor Trajanović ostavio je neizbrisiv trag u srpskoj nauci i obrazovanju. Sa više od četiri decenije profesionalnog iskustva, bio je vodeći stručnjak u oblastima računarskog programiranja, "CAD" tehnologija, metode konačnih elemenata, aditivnih tehnologija, reverznog inženjeringa i biomedicinskog inženjerstva. Od 2007. do 2013. godine obavljao je funkciju šefa Katedre za proizvodno informacione tehnologije i menadžment na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Nišu.

U okviru ministarstava zaduženih za nauku i tehnološki razvoj, prof. dr Trajanović je decenijama bio nosilac brojnih odgovornih funkcija. Bio je predsednik više ekspertskih komisija, član radne grupe za izradu Strategije naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2016. do 2020. godine, predstavnik Srbije u programskim odborima Evropske komisije, kao i koordinator "EURAXESS" mreže Srbije. Od 2010. do 2017. godine bio je predsednik Matičnog naučnog odbora za elektroniku, telekomunikacije i IT Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije. Dao je izuzetan doprinos kao koordinatora projekta ,,OpenClick“, prvog srpskog projekta otvorene nauke. Učestvovao je u usvajanju Platforme za otvorenu nauku 2.0. Projekti u kojima je učestvovao oslikavaju njegovu kontinuiranu posvećenost na unapređenju naučne dostupnosti, uvođenju transparentnosti, unapređenju naučnog integriteta i uspostavljanju saradnji kroz primenu otvorene nauke u Srbiju.