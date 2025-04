Pred nama je pravi jesenji dan . Biće kišovito i vrlo vetrovito, uz olujne udare severozapadnog vetra . Međutim, uskoro sledi preokret vremena. Sve do subote se očekuje promenljivo vreme. Od sutra sledi i porast temperatura, pa će za vikend one biti u skladu sa kalendarom.

Prema kraju dana očekuje se povećanje oblačnosti i to će biti uvod u nešto oblačnije vreme početkom sledeće sedmice. Početkom sledeće sedmice biće promenljivo oblačno, ponegde i sa pljuskovima. Duvaće pojačan jugoistočni vetar, u košavskom području sa olujnim udarima, na jugu Banata i do 100 km/h. Maksimalna temperatura u ponedeljak i utorak biće od 18 do 24 stepena, najavio je Đorđe Đurić.

Od srede do petka biće sunčano i veoma toplo, uz priliv veoma tople vazdušne mase sa severa Afrike koja će do našeg područja stići preko Mediterana. Maksimalna temperatura biće do 25 stepeni, lokalno i do 27 stepeni, što su temperature za oko sedam stepeni više od proseka za sredinu aprila.