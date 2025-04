„Mi smo insisitirali da ta kolica završe ovde, zato što smo saobraćajna škola, a vrlo su interesantna po tome što je to prvi sklop kola, da tako kažem – točkovi, plus ono na čemu se stoji, i da se to kreće prvo u Evropi. To mogu sa sigurnošću da kažem. Kasnije su nalaženi slični artefakti, ali ovaj je prvi koji je pronađen. Na samom ulazu u mesto Dupljaja, žitelji su postavili još jednu repliku Dupljajskih kolica, kako bi svima koji dolaze u selo, ili samo prolaze ovim putem skrenuli pažnju na značaj ovog pronalaska i samog arheološkog lokaliteta”, kaže Željko Stamenković, direktor Tehničke škole u Beloj Crkvi.