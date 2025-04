- "Nemojte ići u favelu, jer je tamo jako opasno. Opljačkaće vas, a možda i ubiti". To je ono što su nam govorili, ali smo mi ipak otišli. Lokalni vodič nas je sproveo kroz celu ovu turu, inače, bi moglo biti veoma opasno. Imala sam osećaj da se na svakih prepešačenih 200 metara nalazi neki diler naoružan do zuba, sa vrećicama "belog" izloženih ispred sebe , kao što kod nas prodaju voće i povrće na pijaci - priča Kristina svoja iskustva.

- Ne znam da li me je više šokiralo što je to sve u toj meri eksplicitno, ili to što većina ljudi u okruženju živi i ponaša se sasvim normalno - kaže ona dodajući da joj nije bilo svejedno pre dolaska ovde, jer su je i sami Brazilici upozoravali da ne ide, ali je za nju odlazak u favelu bila ogromna životna lekcija.