- Danas promenljivo oblačno i vetrovito, posebno na severu i istoku regiona gde će severozapadni vetar povremeno imati olujne udare. Mestimično će biti moguća slaba kiša, a na višim planinama slab sneg. Dnevni maksimum danas od devet do 16 stepeni Celzijusa. Vedra noć uz slabiji vetar će u noći između četvrtka i petka usloviti povećanu opasnost od pojave kasnog mraza, ali će on biti slabiji i kraći u odnosu na prošle dane. U petak maksimum još malo viši, najčešće od deset do 17 stepeni Celzijusa. Povećana oblačnost negde može usloviti pojavu slabe kiše i to uglavnom na severu i istoku regiona - napisao je Čubrilo na svom Fejsbuk profilu i dodao: