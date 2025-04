- Sada smo u procesu, na 50% radova, urađeni su svi zemljani i građevinski, a došao je momenat kada mora da se zaustavi staro postrojenje jer se kompletno menja oprema. Od ponedeljka smo prešli na tehničku vodu, što znači da ide direktno iz izvorišta. Nemamo površinske kopove, to su dubinski bunari, tako da bi trebalo da se koristi za kupanje, kuvanje, higijenu i to, a svaki dan se rade hemijske analize, uradiće se i mikrobiološka analiza, ali za te rezultate se čeka nedelju dana. Nadamo se da će to biti i pre 90 dana, svi radimo punim kapacitetom, mislimo da će se sve završiti i nešto ranije - rekao je Kendl.