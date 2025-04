Klinika Vasilis u vlasništvu stomatologa dr Andrijane Čurčić, između ostalog, po navodima sa njihovih društvenih mreža rada "korekcije hijauronskim filerima, tretmane lica...". Za to, između ostalog, koriste GANA HA tip A, tip B, tip C. Svi ti preparati uvezeni su u Srbiju u periodu od 2018. do 2022. godine.