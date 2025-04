Vremenski rolerkoster napravio je pravu pometnju u voćarskoj i povrtarskoj proizvodnji u Čačanskom kraju, a temperature su išle u rasponu od minus osam do plus 20 stepeni.

- Uspeli smo da zaštitimo ovo u plastenicima. Svi uvek ulažemo i više nego što treba da bi zaštitili proizvode, teško da će to skuplje da ide, od čega će narod da kupi - rekao je Velimir Nedić, proizvođač voća i povrća.

- Ove ekstremno niske temperature u ovom periodu su napravile ozbiljne štete i to ne samo kajsijama, već su u pitanju voćarske kulture koje su najzastupljenije kod nas poput šljiva, jabuka i kruške. One se nalaze u periodu oprašivanja i oplodnje, pa onemogućene da se oprašuju i oplođuju, a najznačajniji su za to pčele kojima ovakvo vreme ne ide u prilog za taj posao.