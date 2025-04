Ministarska prosvete u tehničkom mandatu Slavica Đukić Dejanović izjavila je danas da škole koje su nadoknadile izgubljenu nastavu neće morati da produže školsku godinu, dok će one koje su kasnije krenule sa nadokandom za to imati pet dana, a da će mala matura verovanto biti pomerena.

- Imamo 1.773 škole, dakle to je 1,3 odsto. Nadam se da će i one ubrzo početi da rade i da će uspeti da nadoknade ono što su izgubile. Ne u pogledu možda kvaliteta stečenog znanja, ali da nadoknade elementarne pojmove koji su potrebni da bi naredna školska godina mogla da se nastavi. Da bi u prve dve, tri nedelje naredne školske godine zapravo mogli i da nadoknade taj deficit i nesigurnost koju će svakako imati izvestan broj dece i da će to kompenzovati mogućnost da deca ne gube godinu i da idu u naredni razred - objasnila je ministarka za Tanjug, a prenose mediji.

- To je toliko individualno i zavisi od škole do škole. One škole koje su planirale nadoknadu u redovnom periodu trajanja školske godine, dakle u skladu sa kalendarom, kod njih nema potrebe da se produži, dok će kod nekih biti dan, dva do pet dana - dodala je ona.