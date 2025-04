On kaže da se traži balans, a da je kod električnih automobila najveći problem logistika i infrastruktura, generalno na području Evrope.

On navodi da dok postoji nafta na zemlji, neće se preći na struju kao glavni način snabdevanja automobila, a veruje i da postoji problem jer se automobili na struju napajaju "prljavom strujom":

- Dok ne budemo imali dovoljno hidrocentrala i vetroparkova, ne možemo to da radimo sebi, to bi bila čista struja. To su jako složene stvari, cela situacija je na papiru i podvlače se plusevi i minusevi. Automobili na struju napreduju, imaju sve veći radijus, što je veoma bitno - kaže Brkić.