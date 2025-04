Sećam se kad mi je prvi put došao pacijent sa infarktom. Borba za život, čak pamtim i šta je primao od terapije. Još su mi u glavi slike i mladih, umirućih pacijenata, koji su me držali za ruku i govorili: "Nemoj da me ostavljaš, molim te." Prošlo je 28 godina od kada sam počela da radim u intenzivnoj nezi, ne sećam šta sam juče davala od terapije, ali prve dane i prve pacijente pamtim kao da su juče bili - kazuje nam Dana Minić, koja je ove godine dobila prestižnu nagradu "Dušica Spasić" za najbolju medicinsku sestru u Srbiji po izboru Sestrinstva, udruženja medicinskih sestara - tehničara Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.

- Osim godina staža koje su provele u ovoj bolnici, i to na najtežem mestu - intenzivnoj nezi, gledate i njihovu stručnost kad ih kandidujete za nagrade. Ali i humanost i empatiju koju pokazuju prema pacijentima. A sve to imaju moje sestre koje su osvojile nagradu. Priboj je ponosan na njih, a mi smo ponosne što naše sestre na najbolji način predstavljaju i bolnicu i celu opštinu Priboj - reći će nam glavna sestra.

Dolazi i ona. Nasmejana. Još iznenađena, najpre što ju je glavna predložila za nagradu, zatim što ju je i dobila. I to kakvu nagradu! Onu koja nosi ime slavne Dušice Spasić, prve žrtve variole vere u SFRJ te 1972. One koja je do kraja požrtvovano negovala pacijente i preminula sa svega 22 godine.