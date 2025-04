Istraživači kažu da je mešanje imena jednostavni kognitivni problem i da postoje naučni dokazi koji to dokazuju.

Doktorka Defler tvrdi da treba otkloniti zabrinutost ako nam se dešava da mešamo imena jer to, kako kaže ne znači da gubimo pamćenje, već upravo znači da nam je um organizovaniji nego što mislimo.

- Otkrili smo da se greške u imenovanju osoba, pa i dece, obično dešavaju unutar iste kategorije, tako da se pogrešno ime koristi u istoj grupi, to jest, članovi porodice, kolege, komšije... objasnila je Deflerova. Bilo bi dakle čudno da majka zove svoje dete imenom koje pripada nekome izvan porodične kategorije.

Nemogućnost da imena vaše dece ili kućnih ljubimaca koristimo sa tačnošću ne znači da ih ne možemo razlikovati, i uprkos onome što je Frojd mogao da kaže, iza toga nema podsvesnog značenja. To je samo mali „kvrc" koji se dešava u deliću sekunde, ističu istraživači.

Nazivanje deteta imenom brata i sestre ne ukazuje na problem pamćenja. "To nije ni zbog zaborava ni starenja. To je više znak stresa nego kognitivnog pada. Ako se setite kada ste poslednji put pomešali imena, to je verovatno bilo kada ste se osećali preopterećeno i iscrpljeno" objasnila je Dumasova.