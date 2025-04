Večeras postepeno naoblačenje sa severa, tokom noći mestimično sa slabom kišom i to uglavnom u zapadnim i južnim predelima Srbije, saopštio je RHMZ večeras.

12.04.2025. Subota Promenljivo oblačno i suvo, samo u južnim i istočnim krajevima ujutro i pre podne pretežno oblačno mestimično sa kišom. Vetar slab i umeren, na istoku i jugoistoku i jak, severozapadni. Najniža temperatura od 2 do 9 °S, a najviša od 14 do 18 °S. Krajem dana razvedravanje.

13.04.2025. Nedelja Pretežno sunčano i toplo. Vetar slab, u košavskom području i umeren jugoistočni, uveče u Banatu i donjem Podunavlju u pojačanju. Najniža temperatura od 0 do 8 °S, a najviša od 20 do 24 °S.

14.04.2025. Ponedeljak Malo i umereno oblačno i toplo. Vetar slab, u košavskom području umeren i jak jugoistočni, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno sa olujnim udarima. Najniža temperatura od 7 do 14 °S, a najviša od 20 do 25 °S. U toku noći pretežno oblačno, mestimično s kišom.

15.04.2025. Utorak Umereno do potpuno oblačno, pre podne mestimično sa kišom u zapadnim i centralnim, a posle podne i u ostalčim predelima zemlje. Vetar slab i umeren, u košavskom području i jak jugoistočni, na jugu povremeno i sa olujnim udarima. Najniža temperatura od 7 do 14 °S, a najviša od 21 do 24 °S.