I kad je zakoračila u devetu deceniju, još uvek je bila devojčica. Takva je ostala do poslednjeg daha. Hitrim, skakutavim hodom, gromkim, a ipak tananim glasom i mladalačkom energijom ispunjavala je svaki prostor u kom bi se našla. Pored mnogih svojih zvanja i poduhvata, bila je članica i osnivač Udruženja za kulturu, umetnost i međunarodnu saradnju „Adligat“.

Poslednje tri decenije aktivno se bavila istorijom Televizije Beograd, ali i televizije uopšte, pri čemu je autorski, umetnički pečat u njenom radu ostao vidljiv do samog kraja. Građa koju je sakupila i spasla od uništenja spada u neprocenjivo nacionalno blago. Maštala je o muzeju televizije; govorila je da će životom braniti zgradu iz koje je prvi put emitovan televizijski program u Jugoslaviji. Želeći da podržim njen entuzijazam, rekao sam da me, ako do toga ikada dođe, zove da zgradu branimo zajedno. Kad je trebalo da jedna arhiva bude bačena u stari papir, dogovarali smo se da se prerušimo u đubretare i da zajedno odemo da je pokupimo... Malo ko se mogao pohvaliti sa toliko energije, posvećenosti pravim vrednostima, ciljevima koji su jednostavni, a izuzetno važni - očuvanje istorijske grade i sećanja u doba sveopšte destrukcije i zaboravljanja prošlosti, poštovanje prema ljudima, borba za kvalitet... U penziji je čitave dve decenije bez honorara radila na emisiji „Trezor“ - poklanjala je svoje vreme, svoj život i beskrajan talenat svima nama. Doživela je mnoge nepravde, pre svega u svojoj matičnoj kući, a muzej televizije je ostao samo nedosanjani san, doduše, san kojim je zarazila sve nas.