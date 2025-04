Na istočnoj obali ostrva , smeštena između morskog plavetnila i veličanstvenog vulkana Etna, nalazi se Taormina – pravi dragulj Sicilije . Nedaleko od nje, Đardini Naksos nudi opušteniji ritam i prelepe plaže, idealne za sve koji žele miran odmor uz more.

Taormina je jedno od najlepših mesta Sicilije , gradić koji savršeno spaja antičku arhitekturu, uske uličice prepune šarma, luksuzne butike i zadivljujuće panoramske poglede na Jonsko more. Njena lokacija na padini planine Monte Tauro čini je spektakularnom tačkom za razgledanje okolnih pejzaža, uključujući i sam vrh Etne.

Idealno smešten za istraživanje grada i njegove okoline, hotel Ipanema se nalazi na samo 300 metara od plaže i 50 metara od žičare kojom se lako stiže do centra grada.

Za one koji žele luksuz i potpuni ugođaj, ovaj hotel pruža ekskluzivnu lokaciju uz more i privatnu plažu do koje se stiže liftom.