Jutarnja temperatura biće od 0 do 8 a najviša dnevna od 20 do 24 stepena.



U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo, sa vetrom slabim i umerenim, jugoistočnim. Jutarnja temperatura će se kretati od 5 do 8 stepeni, a najviša dnevna biće oko 23 stepena. Tokom noći u Beogradu očekuje se postepeno povećanje oblačnosti, ali će se zadržati suvo vreme.