Njegova porodica ne samo da ovu tragediju nikada nije prebolela, već je so na ranu bila i ta nesreća da su u grob sahranili pogrešnog vojnika, dok su posmrtni ostaci Branislava ostali na prokletim Prokletijama.

- Bato, to nisi ti, obrve ti nisu iste. Udebljao si se. Ne ličiš mi na sebe. Nekako si drugačiji - izgovorila je Branka kada je videla telo stradalog vojnika za koje su joj rekli da je njen brat.

Njene sumnje su se, kako će se ispostaviti, obistinile. Sahranili su pogrešnog momka, shvatili to i danas plaču nad praznim grobom.

- Sećam se, imala sam 18 godina. Bio je 22. april kada su nam javili da mi je bata poginuo. Telo su dovezli istog dana. Na sahrani je sanduk bio otvoren, a ja sam ga gledala. Tu su bili i vojnici i lekari koji su nam davali sedative. Ponavljala sam da mi on ne liči on na sebe. Kada sam rekla: "Raskrupnjao si se", vojnici su govorili: "Radio je u kuhinji, jeo više". Kad sam videla ogrebano iznad desnog uha, vojska je rekla da je nosio šlem. Na sahrani su bili neki njegovi drugovi. Rekli su da tog dana ne sahranjujemo njega. Mislila sam da misle da će on kroz nas živeti večno... Tek posle sam shvatila šta govore - ispričala je ona za Kurir i potom otkrila kako je shvatila da su zapravo sahranili pogrešnog čoveka.