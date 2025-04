"Put je bio dosta težak, jako izazovan, ali verovatno i ova cena treba da se plati ne žalimo ni jednog momenta. Najbitnije je zdravlje naše dece. Ovoga puta je to bio naš mali superheroj Viktor Miletić. Sramno je da se na ovaj način skuplja novac pogotovo za zdravlje dece. Nadam se da će se to jednog dana promeniti, apelujemo na one koji su nadležni, nama to nije problem nemojte pogrešno da nas shvatite, ali eto mnogo je dece koja čekaju pomoć", kaže Zoran Rakić.