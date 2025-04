- I glava mi je bila onako vrlo maglovita i imala sam utisak da sve nešto kao da tonem hodajući. U stvari rezultati su zaista bili katastrofalni što se tiče krvne slike i ta anemija je stalno bila prisutna i mislim to je sve neka bila preteča kao da sam ja otvarala vrata za neke mnogo ozbiljnije dijagnoze što se na kraju i desilo. Ali opet promenom načina ishrane ja vidim da ja krećem kao da sve vreme cupkam. U stvari ja više nemam situaciju da mi je nešto usporeno, da mi je nešto sporo. Ja imam neku nenormalnu energiju koju ne znam da trošim više. I ja odjednom znam da će to sve biti dobro i verujem da će to biti dobro i više ja ne želim da mu dam uopšte ni jednu namirnicu koja će da hrani. Znači ja želim samo da unosim namirnice koje hrane mene i moje ćelije ali ne hrane karcinom. I mi smo tu rešili bitku odmah, jer on je pao. On više nije imao šanse kod mene.