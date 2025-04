Izrael dodaje da veruje da mu je to što je Jevrejin odmoglo u životu, ali kaže da mu to ne remeti odnos prema domovini ili religiji.

- Hejt na društvenim mrežama je zbog potrebe za polarizacijom i ljudska potreba da kritikuju zbog lične frustracije i potrebe da ta osoba bude validirana i ubedi drugoga da je on u pravu. Nadam se da ćemo uspeti to da prevaziđemo.

- Ja sam u raspravama govorio da je i njima post, a mnogo njih je odlučilo da me vređa. Dakle, on ne posti. To je samo neko ko je istetovirao krst i počeo da vređa po internetu. Ljudi su me vrešali jakim komentarima i uvredljivijim, ne smem ni da ponovim i pokušavam da izbacim te komentare iz glave - kaže Dragojević.