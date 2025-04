- Dan odvojen za ispunjenje prvog cilja, a to je da Srbija ima prvog Juga na zaleđenom Bajkalskom jezeru. Nažalost, jezero nije zaleđeno u potpunosti, ali smo našli ulaz i uspeli bar na kratko da ga stavimo na led , to nam stvara dodatni problem jer nam produžava rutu za nekih 450 km - napisali su vozači i dodali:

- Bajkalsko jezero, smešteno u južnom Sibiru, najstarije je i najdublje jezero na svetu . Staro je oko 25-30 miliona godina, a dubina mu doseže 1.642 metra. Sadrži otprilike 20 odsto svetskih zaliha slatke vode, što ga čini najvećim slatkovodnim jezerom po volumenu. Poznato je po izuzetnoj čistoći vode, prozirnoj do 40 metara dubine, i bogatom ekosustavu s preko 1.700 vrsta biljaka i životinja, od kojih su mnoge endemske, poput bajkalskog tuljana, jedine slatkovodne vrste tuljana. Nastalo je tektonskim pomicanjem ploča u Bajkalskom rovu, koji se i dalje širi oko dva centimetra godišnje. Zbog svoje jedinstvene prirode, upisano je na UNESCO-v popis svetske baštine 1996. godine.

- Prešli smo 1.074 km, sve po magistralnom putu, završili sa Sibirom, stigli do Bajkalskog jezera. Ukupno do sada smo prešli 8.040km. Sutra je plan da pređemo jezero u koliko je zaleđeno. S obzirom na trenutnu temperaturu ovde, mislimo da to nije realno. Ali imamo ideju i za to.Tadicionalni doručak - napisali su vozači i danas snimili doručak na haubi vozila u južnom Sibiru.