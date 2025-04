- Nekada se lakše dobijala diploma fakulteta nego blagoslov od crkve za venčanje. Mladi su bili izloženi vrlo strogom ispitu. Kada je čovek počeo olako da izgovara reči i da ih koristi tek onako, izgubila se ta težina u mnogo čemu. Nekada je ljudima bila dovoljna reč, i to je nosilo veliku težinu, nisu im bili potrebni nikakvi papiri. E kada su ljudi počeli reč da shvataju olako, to se onda prelilo i na sve ostalo, pa i na brak - kaže sveštenik.

Da u braku nailaze iskušenja, priča sveštenik, i da se javljaju problemi koji do tada nisu postojali, čest je slučaj, ali i za to postoji objašnjenje i razlog.

- Tvog supruga će početi da primećuju neke žene koje do tada nisu, ti ćeš postati interesantna nekim muškarcima koji te do tad nisu primećivali. Ne zapitate se zašto je to tako? To je zato što vaš brak postaje meta i izazov za đavola da ga razori i da vam se nasmeje i dokaže da je on u pravu. Biće mnogo iskušenja, teških momenata, ali tada stavite jedno drugo na leđa i nosite – na to ste se zakleli. Bog spaja dvoje ljudi ne da im oteža, već da im olakša. Da jedno diže drugo kad padne. Nema više odustajanja – kaže sveštenik.