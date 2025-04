Svi koji planiraju da putuju u Grčku na letovanje ili mini odmor za praznike moraju da znaju da "mirni sati" traju sve do 30. septembra, a ko ih ne poštuje može da zaradi ozbiljnu kaznu. Takozvani "mirni sati" u Grčkoj se menjaju po letnjoj i zimskoj sezoni, a tokom takvih sati zabranjeno je praviti buku. Leti se odnosi na popodnevne i večernje sate, a cilj je zaštita mira stanovnika tokom toplih meseci.

Prema Pravilniku, sati tišine tokom letnje sezone su popodnevna zajednička tišina: 15:00 do 17:30 i noćna zajednicka tišina: 23:00 do 07:00. Ovaj raspored važi svakodnevno od 1. aprila do 30. septembra 2025. godine, pokrivajući celu letnju sezonu.