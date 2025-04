Najveća amerićka avio baza “Ramštajn” pohvalila je rafale koje Srbija kupuje i navela da je to za svaku jaku zemlju prava investicija.

On kaže da avioni treba da stignu u Srbiju između 2028. i 2030. godine, a navodi da je neophodna obuka za pilote, ali i radionička oprema i obučavanje tehničare i inženjere za održavanje ovakvog aviona.

- Svaki avion mora da bude pregledan pre i nakon upotrebe. Sve to zahteva vreme i obuku. Kada je u pitanju tehnička opremljenost, Srbija ulaže napore i imamo povoljne uslove za tehniku. Pored avijacije, za nas je zanimljiva protivvazdušna oprema. Sa obzirom na to da je u pitanju mala teritoija, nama nije potrebni avioni za daljinske napade, već samo za vazdušnu borbu ukoliko dođe do agresije.