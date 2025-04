Da mesto rođenja, slučajno ili ne, može da odredi profesiju, a potom i radno mesto, primer je Đorđe Zarić. Punih 28 godina budi se sa pogledom na Termoelektranu „Nikola Tesla“ u Obrenovcu. Gotovo svakodnevno pored nje je prolazio i divio se energetskom divu. Možda baš zato upisuje i srednju školu sa istim imenom koje nosi i termoelektrana. Nauka ga dalje vuče da uči, usavršava se i stiče zvanje strukovnog inženjera elektroenergetike. Do master diplome deli ga još samo odbrana master rada. A onda se sudbina poigrala. Pred kraj prošle godine prijavio se konkurs „Elektroprivrede Srbije“ za zapošljavanje mladih inženjera i „prvi komšija“ termoelektrane danas je njen deo. - Rođen sam u ovom gradu, u neposrednoj blizini elektrane i nekako mi je zbog toga i novo radno okruženje blisko i prirodno. Donedavno sam je posmatrao spolja, sada sam unutra i uverio sam se da imam ispravan stav još od malena a to je da ne postoji bolji pogon od TENT za učenje. Siguran sam da ovde elektro i mašinski inženjeri svoja osnovna znanja mogu značajno da unaprede i profesionalno se razvijaju i rastu. Danas sa ponosom ističem da sam deo kolektiva stručnjaka „Elektroprivrede Srbije“ - poručuje Đorđe.

- Timu za održavanje priključio sam se preko EPS javnog konkursa za zapošljavanje i zahvalan sam na prilici koja mi je ukazana. To mi omogućava da dalje napredujem u sferi energetike i automatskog upravljanja, a sebe u budućnosti vidim na poziciji vodećeg inženjera u održavanju - ističe Đorđe, i dodaje da su starije kolege od prvog dana voljne da mu pomognu.

- Baš zbog toga bih svim svojim kolegama, i elektro i mašinske struke savetovao i poručio da obavezno pokušaju da učestvuju na svakom budućem konkursu koje EPS raspiše. Ovde se zaista pruža prava prilika za sticanjem novih znanja i ko želi da uči to će mu biti i omogućeno. Istakao bih da su za to velikim delom zaslužni ljudi koji ovde rade, od inženjera do majstora, jer su spremni da podele svoja znanja u svakom delu proizvodnog procesa – kaže Đorđe Zarić.