Prema planovima MUP-a, za pola decenije trebalo bi da dobijemo hitnu pomoć u vazduhu. Transport helikopterom do bolnice mogao bi da uštedi vreme kada je za unesrećenog svaki minut zlatan.

Jedan od ciljeva Ministarstva unutrašnjih poslova do 2030. godine je bolje delovanje hitnih službi nakon saobraćajnih nezgoda, između ostalog, kroz pokretanje helikopterskog hitnog medicinskog transporta. Na taj način bi povređeni, kojih je u Srbiji oko 3.000 godišnje, pomoć dobijali od hitnih službi na licu mesta a zatim i na putu do bolnice.

Kada je svaki minut zlatan, polazak za dva do 10 minuta ka povređenima predstavlja značajnu razliku u borbi za život . Helikopterska hitna medicinska služba odnosno HEMS znači da bi pomoć mogli da dobijaju i u vazduhu. Istovremeno, olakšao bi se dolazak do kritičnih pacijenata na nepristupačnim mestima ili u kolonama.

Pilot Helikopterske jedinice MUP-a Srbije Miloš Milutinović kaže da su helikopteri koji se koriste za te svrhe modularnog karaktera u koje se instalira dodatna oprema , čime postaju jedna prava mala bolnica, koja služi da spasi unesrećenog i da održi njegovo stanje dok se ne stigne do bolnice.

Koliko helikopterski medicinski servis, odnosno jedan svojevrsni sanitet u vazduhu, dodatno štedi dragocene minute kritičnim pacijentima, pokazuje i to što bi, na primer, za prevoz pacijenata od Pećinaca do VMA bilo potrebno oko 15 minuta i to u različitim vremenskim uslovima.